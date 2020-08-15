إنجي علاء عن نتيجة مباراة برشلونة والبايرن: "أكيد لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت السيناريست إنجي علاء على نتيجة مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت إنجي علاء، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كنت خارجة ورجعت مافهمتش هو ايه اللي حصل في ماتش بايرن وبرشلونة ده، إزاي يعني، أكيد لأ".

وانتهت المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8 /2، في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.