محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت السيناريست إنجي علاء على نتيجة مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
وكتبت إنجي علاء، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كنت خارجة ورجعت مافهمتش هو ايه اللي حصل في ماتش بايرن وبرشلونة ده، إزاي يعني، أكيد لأ".
وانتهت المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8 /2، في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي علاء عن نتيجة مباراة برشلونة والبايرن: "أكيد لا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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