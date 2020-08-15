محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المنتج محمد العدل، على توجيه رسالة للمتطاولين عبر السوشيال ميديا.
وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "أول ما بعمل البلوك لأى متطاول بحس براحة غريبة، كأني لطشته قلم وقلت له اخرس".
وأضاف: "أنا عامل حساب على تويتر عشان أتبسط وأناقش مش عشان أتضايق.. البلوك راحة عظيمة لو تعلمون".
وكان المنتج محمد العدل، قد علق على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، عبر تويتر، قائلا: "لم أحزن على رحيل رمضان صبحي لأني أشجع الأهلي مش لاعب في الأهلي، أنا حزين وأنا شايف الكورة في مصر هتبقى أهلى وبيراميدز. بس كده".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العدل لـ"المتطاولين": "البلوك راحة عظيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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