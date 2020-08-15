وفاء عامر عن رجاء الجداوي: "ستظلين في القلوب مدى الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها.

وعلقت وفاء على الصورة: "مر على رحيلك 40 يوما، ولكنك ستظلين في القلوب مدى الحياة، ربنا يرحمك".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة، وتم دفنها في مقابر أسرتها بالقاهرة.