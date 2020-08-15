محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها.
وعلقت وفاء على الصورة: "مر على رحيلك 40 يوما، ولكنك ستظلين في القلوب مدى الحياة، ربنا يرحمك".
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة، وتم دفنها في مقابر أسرتها بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر عن رجاء الجداوي: "ستظلين في القلوب مدى الحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.