وفاة شقيقة الفنان سامح الصريطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان سامح الصريطي وفاة شقيقته، منذ قليل. وكتب الصريطي، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أختي وحبيبتي سناء الصريطي في ذمة الله، أسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته". ومن ناحية أخرى، شارك الفنان سامح الصريطي في بطولة مسلسل "حب عمري"، في رمضان الماضي، من بطولة هيثم شاكر، ميدو عادل، سهر الصايغ، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال، ومي القاضي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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