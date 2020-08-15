محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة محمد إمام نشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه بالشيف علاء الشربيني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مع أجمد شيف في الوطن العربي، صديقي علاء الشربيني، بجد الأكل من ايده حاجة تانية". لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح هادئ". أحمد السعدني نشر الفنان أحمد السعدني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل غرفته. أحمد الفيشاوي نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل سيارته. أحمد مكي Advertisements نشر الفنان أحمد صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها في حمام السباحة. حمدي الميرغني نشر الفنان حمدي الميرغني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا نظارة شمسية. رامز أمير نشر الفنان رامز أمير صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من مكانًا مرتفعًا، وعلق: "للي خايف يروح". علا الفارس نشرت الفنانة علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب سيارة فارهة. محمود حميدة نشر الفنان محمود حميدة صورة رفقة حفيده حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حسن حفيدي". مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة"، خلال عطلتها الطيفية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم بـ"البرنيطة" وأحمد مكي في "حمام السباحة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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