"يرحمكم الله".. أحمد السعدني يعلق على نتيجة مباراة برشلونة والبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان أحمد السعدني على نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وكتب "السعدني" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "برشلونة يتغلب 8، استقلوا جميعا يرحمكم الله". وانتهت المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8 /2، في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

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