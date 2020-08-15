العاهل البحريني: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستدفع جهود السلام المزيد

هنأ العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، على إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل.

ووصف ملك البحرين، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاتفاق بـ"الخطوة التاريخية".

وأكد العاهل البحريني أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والذي توقف بموجبه قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية.

بدوره أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للبحرين للتوافق تجاه قضايا المنطقة، مثمنا مواقف المملكة وجهودها في دعم مساعي إحلال السلام والأمن.

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واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة مستندة إلى سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وتكللت تلك السياسة الواقعية والدبلوماسية العقلانية بإعلان إسرائيل الخميس وقف خطة ضم أراضٍ فلسطينية.

وقف الضم جاء نتيجة جهود دبلوماسية حققت اتفاقا تاريخيا بين الإمارات وأمريكا وإسرائيل، اتفاق يغلب لغة الحوار والتفاوض، دعما للحق الفلسطيني وإعلاء لمصالحه العليا بعيدا عن سياسة الظواهر الصوتية للمتاجرين بالقضية، الذين لم يقدموا أي شيء يذكر للقضية الفلسطينية على مدى عقود.

