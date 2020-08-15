شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ينشر صورة لـ"ميسى" ساخرا: "وهنا وقف يتساءل دى حقيقة ولا بلاى ستشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان محمد هنيدى، تعليقاته الكوميدية والساخرة على خسارة برشلونة التاريخية أمام بايرن بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

الفنانة محمد هنيدى، نشر صورة لمهاجم وقائد فريق برشلونة ميسى ، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" وهنا وقف ميسي يتساءل دي حقيقة ولا بلاي ستشين".



محمد هنيدى تويتر

واكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة بنتيجة 8 - 2، ليتأهل لنصف نهائي دورى ابطال أوروبا، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

افتتح توماس مولر أهداف بايرن ميونخ، مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة على يمين شتيجن حارس برشلونة، ولكن تعادل برشلونة سريعا عن طريق ديفيد ألابا، مدافع الفريق البافارى، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة السابعة.

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وعاد البافارى للتقدم بالهدف الثانى، فى الدقيقة 21، عن طريق الكرواتى إيفان بيرسيتش، من تسديدة قوية، وأضاف سيرج جنابرى ثالث أهداف بايرن ميونخ، فى الدقيقة 27، من انفراد تام بالمرمى، وضعها على يمين حارس البارسا، واختتم مولر، رباعية البافارى، فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح سواريز، فى تسجيل هدف برشلونة الثانى، فى الدقيقة 57 من زمن المباراة. ولكن رد بايرن ميونخ [ـ4 أهداف عن طريق جوشوا كيميتش، روبرت ليفاندوفسكى وهدفين لفيليب كوتينيو، فى الدقائق 63، 82، 86 و 89 من زمن المباراة.

ويواجه بايرن ميونخ، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء غدا السبت.