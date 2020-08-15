شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار: لم أستكمل تصوير مشاهدى فى "فلانتينو" بسبب الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان هادى الجيار عن الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الشهور الماضية، حيث قال: "أثناء تصوير مسلسل فلانتينو تعرضت لدور برد شديد وحاولت التحامل على نفسى ولكن التعب اشتد علىّ، مما اضطرهم لنقلى لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبالفعل تلقيت العلاج وخرجت على الفور".





وأضاف الفنان هادى الجيار أثناء استضافته فى برنامج مساء Dmc ، مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة DMC: "لم يصلنى أى أخبار عن ما نشر عنى بخصوص خبر وفاتى عقب دخولى المستشفى، ولم أكتشف الأمر سوى فى صباح اليوم عندما دخلت على إحدى صفحات السوشيال ميديا ورأيت كل ماكتب عنى خلال تلك الفترة، وبالفعل أنا مستاء جدا من ذلك فمن يكتب هذا لم يفكر فى كيفية استقبال هذا الخبر لبناتى وزوجتى ولأخى فى أمريكا الذى ظل قلقا حتى ظهر تكذيب الخبر من خلال برنامجكم، فأنا أتساءل لماذا أصبحت الأرواح بسيطة عند الناس، فهذا الإحساس إحساس قاتل بالفعل".

Advertisements



وعن عائلته قال الفنان هادى الجيار: "ابنتى بسنت اعتادت على اختيار ملابسي قبل أى لقاء وبالمناسبة هى من اختارت فى هذا الطقم وفى كل مرة لا بد أن تلقى نظرة قبل خروجى وتقوم بالتعديل، وفى بعض الأعمال تقوم بناتى بسؤالي عن الأدوار التى أستعد لها ويحرصون جدا أن يتابعوا تلك الأعمال وهناك بعض الأعمال يكونوا متحمسين لها جدا مثل مسلسل ولد الغلابة والأسطورة، وفى أحيان أخرى يكون حماسهم أقل".





وعن مسلسل فلانتينو الذى عرض رمضان الماضى للنجم عادل إمام، قال الفنان هادى الجيار: "للأسف لم أكمل تصوير مشاهدى فى المسلسل بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها، وقد انتظرنى المخرج رامى إمام لأكثر من أسبوعين ولكن صحتى لم تكن تسمح بذلك، مما اضطرهم أن يلغوا باقى المشاهد فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".