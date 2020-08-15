شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بيومى فؤاد "مركز" فى كواليس حكاية "أمل حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم بيومى فؤاد أحداث دوره فى حكاية "أمل حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" برفقة النجمة حنان مطاوع، بعد أن استأنف التصوير بعد عيد الأضحى الماضى، ويستعد مخرج العمل أحمد حسن للمونتاج استعداداً لعرض الحكاية.

من ناحية أخرى، يجسد الفنان بيومى فؤاد دور والد هاجر أحمد خلال أحداث مسلسل "طلقتك نفسى" للمخرج محمد النقلى، الذى يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين، يكون بطلها مجموعة من الفنانين، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمى، نانسى صلاح، وعدد آخر من الوجوه الجديدة.

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حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتجسد حنان مطاوع فى أحداث الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".