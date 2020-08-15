شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وغادة عبدالرازق ومحمد فؤاد ينعون شويكار: كل شىء حلو عشناه بيروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة إسعاد يونس النجمة الراحلة شويكار، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك، كل شيء حلو عشناه بيروح، كل واحد فيكم بيمشي بياخد حتة من عمرنا معاه، مع السلامة يا صدفة، السلام أمانة لكل الحبايب اللي فاتونا وراحوا في رحابه، هو أرحم، هو أحن".



إسعاد يونس عبر انستجرام

من جانبها، شاركت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للنجمة شويكار، وكتبت ناعية: "إنا لله وانا إليه راجعون وفاة الفنانة شويكار ربنا يرحمها وينعمها بإذن الله فسيح جناته".



غادة عبدالرازق عبر انستجرام

بينما كتب الفنان محمد فؤاد ناعيا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ننعي ببالغ الحزن وفاة الإنسانة الغالية علينا، وعلى كل مصر والوطن العربي.. الراقية الجميلة شويكار.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

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فيما قال الفنان محمد رشاد ناعيا: "رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار، رغم أنها ممثلة كبيرة ومش مطربة لكنها غنت فى أفلامها ومسرحياتها أغانى دمها خفيف وماتتنسيش أبدا مع الأستاذ الراحل فؤاد المهندس".

ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على إثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية (من أب تركى وأم شركسية)، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).