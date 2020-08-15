شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى معلقا على رباعية البايرن أمام برشلونة: إزاى تتهجموا على الناس فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان محمد هنيدى على تقدم بايرن ميونخ الألمانى على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 4 - 1 مع نهاية الشوط الأول، من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.

الفنان محمد هنيدى نشر صورة من فيلم "جاءنا البيان التالى"، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "أنتوا إزاي تتهجموا على الناس في الملاعب"، وذلك عبر هاشتاج "برشلونة ميونخ".



محمد هنيدى عبر تويتر

وكان توماس مولر افتتح أهداف بايرن ميونخ، مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة على يمين شتيجن حارس برشلونة. ولكن تعادل برشلونة سريعا، عن طريق ديفيد ألابا، مدافع الفريق البافارى، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة السابعة.

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وعاد البافارى للتقدم بالهدف الثانى، فى الدقيقة 21، عن طريق الكرواتى إيفان بيرسيتش، من تسديدة قوية. وأضاف سيرج جنابرى، ثالث أهداف بايرن ميونخ، فى الدقيقة 27، من انفراد تام بالمرمى، وضعها على يمين حارس البارسا، واختتم مولر، رباعية البافارى، فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا بعدما تخطى عقبة نابولى الإيطالى بمجموع مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 4-2 فى دور الستة عشر، فيما حجز بايرن ميونخ مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على تشيلسى الإنجليزى بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

وسيواجه الفائز من مواجهة اليوم، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء غدا السبت.