محمد رجب يستعد لجلسات عمل "ضربة معلم"

رنا صلاح الدين - يستعد المخرج إسماعيل فاروق، والنجم المصري محمدرجب لجلسات عمل مسلسلهما الجديد "ضربة معلم"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وترشيحات الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن العمل مقرر عرضه فى الموسم الشتوى وتحديدا مطلع العام المقبل.

محمد رجب

وكان الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح، قد حققا نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وكان محمد رجب قد ظهر كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

والجدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو التجربة الثانية للمخرج اسماعيل فاروق فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "الأخ الكبير"، حيث قدم العديد من الأفلام خلال السنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" و"النبطشى" و"القشاش" و"عبده موته" و"حصل خير".