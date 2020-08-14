تفاصيل مشهد أبكى شويكار.. و7 كلمات أنستها الحزن

روى المخرج عمرو عرفة تفاصيل مشهد أبكى الفنانة الراحلة شويكار خلال العرض الخاص لفيلم "السفارة في العمارة" (بطولة عادل إمام، إنتاج 2005).

وكتب عرفة عبر حسابه على "تويتر": "الفنانة شويكار حضرت العرض الخاص لفيلم (السفارة في العمارة) وبكت بكاءً شديداً على موت الطفل (إياد) اللي هوه ابني في الحقيقة (طارق)".





وأضاف: "يومها قلت لها (شويكار إنتي أعظم ممثلة كوميدية أنجبتها مصر) وفرحت قوي ونسيت الحزن.. عزائي لابنتها العزيزة منة ولزوجها الخلوق محمود عطا الله".

ولدت شويكار في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 بمحافظة الإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.





وبدأت مشوارها الفني مطلع الستينيات في السينما بأدوار صغيرة لكنها مميزة أمام نجوم كبار مثل أفلام "حبي الوحيد" (إنتاج 1960) أمام عمر الشريف و"غرام الأسياد" في 1961 أمام أحمد مظهر.

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قدّمت عبر رحلتها الفنية العديد من الأعمال الفنية المتميزة ونالت العديد من الجوائز أبرزها كان بمناسبة مرور 30 عاماً على عطائها المسرحي المتميز، وتسلمت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1993 وسام "التتويج على عرش المسرح الكوميدي" من مهرجان المسرح بالقاهرة.





وفي نهاية التسعينيات سافرت إلى الولايات المتحدة وتسلّمت جائزة فضية من التلفزيون العربي الأمريكي.

وفي عام 2009، تلقّت التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والثلاثين، لمسيرتها المتفردة في الأفلام التراجيدية والكوميدية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، كُرِّمت في الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما المصرية.

تزوّجت شويكار 3 مرات، الأولى من المحاسب حسن نافع والثانية من الفنان فؤاد المهندس وعاشت معه 20 عاماً، ثم انفصلت وتزوجت السيناريست مدحت يوسف.

وفي 14 أغسطس/آب 2020 رحلت عن الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.



