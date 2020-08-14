مصمم أزياء إيطالي يوبخ كايلي جينر بشدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت نجمة تلفزيون الواقع الصغرى "كايلي جينر" صورةً جديدة للإطلالة التي ارتدتها في احتفال ميلادها الـ 23 الذي صادف يوم الإثنين الماضي.

ارتدت كايلي في الصورة فُستانًا لونه أحمر جاء مُرصعًا بالأحجار الملونة بتوقيع علامة بالمان، وعلّقت على الصورة قائلة: "شكرًا لك يا حبيبي أوليفر روستينغ على فُستان الميلاد المثالي"، علمًا بأنّ أوليفر روستينغ هو مُصمم أزياء فرنسي والمدير الإبداعي لدار أزياء بالمان.

يبدو أنّ منشور كايلي وشكرها لعلامة بالمان ولمديرها الإبداعي أوليفر روستينغ لم يُعجب مُصمم الأزياء الإيطالي "ميشيل كوستيلو" البالغ من العمر 37 عامًا، حيث إنه اتهمها بأنها لا تهتم إلّا بدور الأزياء العالمية الراقية والمشهورة جدًا، ولا تعطي أي تقدير أو اهتمام لمصممي الأزياء الصّاعدين أو الأقل شهرة.

ووبّخ كوستيلو كايلي من خلال خانة التعليقات على صورتها، حيث كتب تعليقًا طويلًا بيّن من خلاله وجهة نظره، فبدأه قائلًا: "شكرا لك أوليفر على فستان الميلاد المثالي. وشكرًا للمصممين بدون أسماء الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة على إطلالات مخصصة لها، لكنها لن تقوم بعمل تاغ لهم أو شكرهم ما لم يكن دعمهم مدفوعًا."

واستطرد مايكل قائلًا: "وشكرًا لفريق المكياج والبريق الذي دائمًا ما يتم تقديره بغض النظر عن السبب. هذا المنشور ليس له علاقة بي لأن كايلي ترتدي مني مرة واحدة فقط في السنة، وأنا محظوظ إذا حصلت على صورة لائقة لنشرها".

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وأكمل: "لا أقلل من شأن أي من فريقها الذي يصمم لها ستايلها ولا فريق المكياج والبريق، على الرغم من أننا نعلم أنه لا يمكنك الانتظار حتى تلغي متابعتي وتجريني إلى القذارة."

وأضاف: "إنه لأمر محزن أن يعمل المصممون بجهد كبير على هذه الفرص لملابس هؤلاء النساء الرائعات ذات شعبية كبيرة ولا يشكرون سوى المصممين البارزين مثل أوليفر لكنهم ينسون المصممين الآخرين."

واختتم توبيخه قائلًا: "لكن من المؤكد أن هذا المنشور له علاقة كبيرة بالمصممين غير المعروفين، فلماذا لا يتم ذكر واحد منهم على الأقل؟ ليس طوال الوقت ولكن ربما من حين لآخر."

يُذكر أنّه حصل تعليق ميشيل كوستيلو على 15,300 إعجاب حتى الآن مع 522 تعليقا، وكايلي جينر لم تكن من بينهم.