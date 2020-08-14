شكرا لقرائتكم خبر عن ابن فؤاد المهندس ناعيا شويكار: وداعا يا روح قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع محمد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة شويكار التى رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للنجمة شويكار معلقا عليها: "وداعا يا روح قلبي".



نجل فؤاد المهندس عبر فيسبوك

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ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على إثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية (من أب تركى وأم شركسية )، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).