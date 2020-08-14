شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما ناعيا شويكار: موهبة رائعة لم يختلف عليها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما. وقالت رئيس المركز القومي للسينما إن الراحلة شويكار من الفنانات التي لم يختلف عليها أحد من حيث الموهبة والأداء الرائع، بجانب روح الكوميديا التي ميزت الكثير من أعمالها.

وأضافت أن رحيل شويكار يؤجج أحزان الوسط الفنى خلال هذا العام الذي شهد رحيل عدد كبير من عظمائه، مشيرة إلى أن الراحلة أسست هى والراحل فؤاد المهندس مدرسة ذات طابع خاص للكوميديا الراقية. وأعربت الدكتورة سعاد شوقى عن خالص تعازيها للأسرة الفنانة شويكار ولكل محبيها وجمهورها.

يذكر أن شويكار بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما أمام نجوم كبار، مثل أفلام "حبي الوحيد" في 1960 أمام كمال الشناوي، و"غرام الأسياد" في 1961 أمام عمر الشريف، و"الزوجة 13" في 1962.

ولها العديد من الأفلام المميزة مثل أخطر رجل في العالم" و"شنبو في المصيدة" و"مطاردة غرامية" و"العتبة جزاز" و"أنت اللي قتلت بابايا" و"ربع دستة أشرار" و"عريس بنت الوزير".