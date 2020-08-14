صورة| هنيدي يسخر من نتيجة برشلونة والبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان محمد هنيدي على نتيجة مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، والمقامة الآن.



ونشر هنيدي صورة له من فيلم جاءنا البيان التالي، وعلق: "انتوا ازاي تتهجموا على الناس في الملاعب".



ويتقدم بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 5 /2 حتى الآن، في المباراة المقامة ضمن دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.