صورة| هنيدي يسخر من نتيجة برشلونة والبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علق الفنان محمد هنيدي على نتيجة مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، والمقامة الآن.
ونشر هنيدي صورة له من فيلم جاءنا البيان التالي، وعلق: "انتوا ازاي تتهجموا على الناس في الملاعب".
ويتقدم بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 5 /2 حتى الآن، في المباراة المقامة ضمن دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.
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