"الوداع يا أعز الأصحاب وحسيت باليتم".. نبيلة عبيد ناعية شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على نعي الفنانة الراحلة شويكار، التي وافتها المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاما.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "اليوم حسيت باليتم من جديد، بعد ما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية على قلبي، هي الفنانة الكبيرة والقديرة شويكار، اللي التقينا في العديد من الأعمال الفنية وتشاركنا فى الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة، مع السلامة يا جميلة، الوداع يا أعز الأصحاب وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

وشكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

ومن أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".