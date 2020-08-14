عزيز الشافعى يفجر مفاجأة: لن أقدم أغانى جديدة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى، لن أقدم أغانى جديدة للزمالك، وسابتعد عن الغناء فى هذه المنطقة، وسوف أركز فى مشروعاتى الغنائية الأخرى.

وأضاف "الشافعى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، في برنامج المساء مع قصواء المذاع عبر قناة "TeN"، أن ما يحدث من تبادل فى الأحاديث بين جماهير ناديي الأهلى والزمالك بخصوص قضية انتقال اللاعب رمضان صبحي لفريق براميدز، والعقوبة الموقعة من الفيفا على اللاعب محمود كهربا، هو أمر طبيعي لأي جماهير لفرق متنافسة، خاصة إذا كان الناديين كبار في حجم الأهلى والزمالك.

ووجهه عزيز الشافعى رسالة لجمهور الزمالك قائلا:"افرحوا انتوا حققتوا بطولتين مهمين السنة دي"، وقال لجمهور الأهلى: "حبايبي وأخواتي وبحبهم جدا".

وأوضح عزيز الشافعى، أنه يقدم أغنية جديدة مع النجم تامر حسني، خلال ألبومه الجديد، ولا يعلم موعد نزول الألبوم حتى الآن.​