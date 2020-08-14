"شويكار المطربة".. حلمي بكر لـ"الخليج 365": "تمتعت بأذن قوية.. وكوميديا بالأستوديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الملحن حلمي بكر إنه تعاون كثيرًا مع الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، ولحن لها الكثير من الأغاني والمسرحيات والأفلام، منها "رمضان مش كده".

وأكد بكر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شويكار كانت سيدة ذكية جدًا، مضيفا: "كانت تتميز بأن لديها أذن حلوة جدا وقوية".

وتابع أن شويكار كانت تمتلك من الإمكانيات الفنية ما جعلها ترتقي للنجومية لكونها فنانة شاملة.

وأضاف، أن شويكار كانت تخلق الكوميديا قبل تسجيل الأغاني داخل الأستوديو، وكانت حريصة على ذلك.

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شويكار، وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".