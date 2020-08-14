فيديو| عمر كمال وحمو بيكا في حفل بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خلال تواجده في الساحل الشمالي.

وظهر "كمال" في الفيديو وهو يلتقط بعض الصور التذكارية رفقة المطرب حمو بيكا، مع معجبيهم من أحد الشواطئ في الساحل الشمالي.

كما غنى "بيكا" مع معجبيه، أغنيته "شمس المجرة"، التي يغنيها أيضَا عمر كمال، حسن شاكوش.

وعلق عمر كمال على الفيديو: "الدنيا حلوة في الساحل".

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