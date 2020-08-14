"عيد ميلادك السنة دي في البيت".. شقيقة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها حسام، اليوم.

نشرت إيمان صورة من حفل زفافهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب، وعقبال مليون سنة في سعادة وصحة ورضا من الله تعالى، ياما احتفلت بعيد ميلادك، ياما سهرت، السنة دي مختلفة لأنك أتجوزت".

وأضافت إيمان: "عشان كده اللي كلته وز وز هيطلع عليك بط بط يا حس، عيد ميلادك السنة دي في البيت".

واحتفلت إيمان رمضان بزفافها على حسام حامد، يوم 31 مايو، وسط حضور أهل العروسين، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.