وفاة والدة الفنان أحمد سعد (ميشو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان أحمد سعد، الشهير بـ"ميشو" وفاة والدته، اليوم. وكتب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة". ويشارك الفنان أحمد سعد ميشو في مسلسل "واكلينها والعة" الجزء الثاني، كما عرض له في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "ولاد إمبابة".

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