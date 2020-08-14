غداً على المحور .. رانيا فريد شوقى ضيفة نشوى مصطفى

تحل الفنانة رانيا فريد شوقى ضيفة على برنامج "بنت البلد " الذى تقدمه الفنانه نشوى مصطفى على قناة "المحور "،غداً، فى تمام الساعة الرابعة.
ومن المتوقع أن تكشف "رانيا" عن كل ما هو جديد فى الفترة القادمة، كما تروي عن اهم المحطاتفى حياتها و علاقتها باسرتها الفنيه.
يُذكر أن برنامج "بنت البلد " تقدمه الفنانه نشوى مصطفى على قناة المحور، في تمام الساعة الرابعة من السبت إلى الثلاثاء ، على أن تكون الإعادةفي تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.
يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى تشارك فى مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.
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