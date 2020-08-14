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وفاء عامر تحيي ذكرى أربعين الراحلة رجاء الجداوي

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نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة للراحلة القديرة رجاء الجداوي، لإحياء ذكراها الأربعين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

وعلقت "وفاء" على الصورة، قائلة "مر على رحيلك ٤٠ يوما، ولكنك ستظلين في القلوب

مدى الحياة .. ربنا يرحمك".

 

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ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوماً مع فيروس ، والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل

مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية.

 

شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى، ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

 

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام. 

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