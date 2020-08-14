مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعي الراحلة شويكار

نعى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الفنانة شويكار التى رحلت عن عالمنا اليوم تاركة رصيداً فنياً رائعا فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، أعلنت بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة الخامسة للمهرجان، والتى ستعقد فى فبراير 2021 وقال الناقد أندرو محسن المدير الفنى للمهرجان، إن المهرجان سيتلقى الأفلام عبر موقعه الإلكترونى بداية 10 أغسطس الحالى وحتى

30 أكتوبر المقبل.

وأكد محسن أنه لا بد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيرياً من أى نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة أو من إبداعها على مستوى الإخراج أو الكتابة، موضحاً أن المهرجان سيضم مسابقتين، الأولى للأفلام الطويلة والثانية

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للأفلام القصيرة، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

وأضاف: شهدت الدورة الماضية عرض 3 أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، كما شارك فى مسابقتى المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة فى دورته الماضية 31 فيلما من 29 دولة، كان بينها فيلمين فى عرضهما العالمى الأول و18 فيلمًا فى عروضها الإفريقية الأولى، وقد حصل فيلم منزل آجا للمخرجة لينديتا زيتشيارى على جائزة أفضل فيلم فى مسابقة الأفلام الطويلة.

ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية نقابة السينمائيين والمجلس القومى للمرأة.