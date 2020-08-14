عمر كمال وبيكا يخالفان قرارات مجلس الوزراء بحفل في الساحل الشمالي

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي "فيسبوك". وظهر "كمال" في الفيديو بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال غنائها بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، مخالفين قرارات مجلس الوزراء من أجل التباعد الإجتماعي لعدم إنتشار الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، مخالفين قرارات مجلس الوزراء من أجل التباعد الإجتماعي لعدم إنتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19) ، معلقاً، قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل". Advertisements وفي سياق أخر، يستعد المطرب عمر كمال لطرح أحدث أغانية "هنعمل لغباطيطا"، والتي تجمعه ب حسن شاكوش، والتي كان من المقرر طرحها، مساء امس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لحين أخر.

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