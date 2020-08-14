طرح المنتج أحمد السبكي الأغنية الدعائية لأحدث أفلامه "توأم روحي" للنجم حسن الرداد بعنوان "حلم حياتي" والتي يقوم بغنائها النجم وائل جسار، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائيه يوم 19 اغسطس الجاري. المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائيه يوم 19 اغسطس الجاري. أغنية "حلم حياتي" من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيي، توزيع أشرف Advertisements محروس، إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام أحمد عاطف وإخراج عثمان أبو لبن. محروس، إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام أحمد عاطف وإخراج عثمان أبو لبن. فيلم "توأم روحي" بطولة النجم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، إخراج عثمان أبو لبن وإشراف عام محمد أحمد السبكي وإنتاج احمد السبكي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أحمد السبكي يطرح الأغنية الدعائية لفيلم توأم روحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.