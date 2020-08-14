شيء لا يصدقه عكل .. تعرف على أشهر إفيهات الراحلة شويكار

تميزت النجمة الكبيرة والقديرة شويكار بنبرة صوتها وطريقة دلعها في نطق الحروف والجمل، والتي لن تتكرر مرة أخرى في عالم الفن المصري والعربي، وأثرت بعباراتها الشهيرة في أعمالها، والتي تركت أثر كبير في وجدان و ذاكرة المصريين.

ونستعرض لكم أشهر الإفيهات التي تميزت بها شويكار:.

ومنها: "شيء لا يصدقه عكل"، "إنت اللي قتلت بابايا"، "شنبوو في المصيدة"، "العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو"، "توكا توكا توكا"، والتي قدمتها مع الراحل القدير فؤاد المهندس، في أوائل

الستينات، والتي ظل يرددها الأجيال إلى وقتنا هذا.

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وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصري والعربي وفنانة شاملة، تمثل وتغني وتقدم الإستعراضات في المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة التي ظلت خالدة في وجدان الجميع، وهى مصرية ذات جذور تركية "من أب تركي وأم شركسية"، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن

العشرين، أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي تزوجته وكونا ثنائي فني ناجحاً في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

وكانت قد رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة والقديرة، عصر اليوم، الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز ال 85 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت بإنفجار في المرارة نقلت على أثره لإحدي مستشفيات الدقي، ثم تم نقلها صباح اليوم إلى مستشفى أخرى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة ، وتقام صلاة الجنازة غداً، السبت، عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.