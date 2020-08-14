شيكاغو بولز يقيل مدربه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 10:13 مساءً

أعلن نادي شيكاغو بولز الأميركي لكرة السلة إقالة مدربه جيم بويلن من منصبه. وأنهى بولز عقد بويلن قبل الأوان، بعدما تم تمديده “لعدة سنوات” في أيار 2019.

ولم يكشف النادي في البيان الذي نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي عن اسم المدرب القادم، علماً أن تقارير صحافية ألمحت إلى إمكان أن يكون الخلف مدرب بروكلين نتس كيني اتكينسون.

وقال نائب رئيس شيكاغو بولز ارتوراس كارنيسوفاس في البيان: “أريد أن أشكر جيم بويلن على وقته مع بولز. ليس لدي شك في أنه بذل قصارى جهده في تدريب هذا الفريق. العنصر البشري في هكذا قرارات ليس سهلا أبدا”.

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وحقق شيكاغو بولز خلال فترة الموسم العادي التي سبقت تعليق المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا في منتصف آذار الماضي 22 انتصاراً مقابل 43 هزيمة، علما أنه لم تتم دعوة الفريق إلى فقاعة أورلاندو حيث يستكمل الموسم.

شيكاغو بولز هو نادي كرة سلة من شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأميركية. تأسس عام 1966، يلعب النادي الآن على ساحته المركز المتحد منذ عام 1994. يعد مايكل جوردان من أشهر من لعب في هذا الفريق.

يلعب شيكاغو بولز ضمن مجموعة الوسط (Central Division) من المنطقة الشرقية (Eastern Conference) لدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. ألوان الفريق هي الأحمر، والأسود، والأبيض. فاز شيكاغو بولز بالدوري الأميركي لكرة السلة ستة مرات، بالإضافة إلى تصدره مجموعته في عام 1975.