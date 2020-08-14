لجنة فض المنازعات التابعة لـ”فيفا” تغرم اللاعب المصري “كهربا” بمليوني دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتوقيع عقوبة كبيرة على لاعبه السابق محمود عبد المنعم “كهربا” بنحو مليوني دولار أميركي لفسخه عقده مع ناديه السابق “الزمالك”.

وجاء في بيان النادي “أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 الف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.. مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5% من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر”.

يذكر أن كهربا (26 عاما) رحل عن الزمالك بحجة انتهاء عقده مع النادي، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده وينتقل للأهلي الشتاء الماضي.

ويقضي كهربا في الوقت الحالي عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في فبراير الماضي.

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من جهته، كشف اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “بعد التواصل مع محامي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي… صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى”.

وأعلن اللاعب أنه “بالنسبة للغرامة المالية فسيتم الطعن فيها، أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان…”.

ورأى اللاعب أن اتحاد الكرة جامل الزمالك في القضية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي، مضيفا “رغم تقديم الاتحاد المصري لفيفا وثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي، إلا أنني والحمدلله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي”.

على الجانب الآخر، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تأكيد الاتحاد الدولي على سلامة موقفه في التعاقد مع كهربا “التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف”.

وأضاف “جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها الزمالك في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة”.