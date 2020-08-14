تراند اليوم : دفتر عزاء.. نجوم الفن ينعون شويكار: «ستبقى في الذاكرة إلى الأبد»

بعد إعلان خبر وفاة النجمة القديرة شويكار منذ قليل، تحولت صفحات نجوم الفن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء، يعربون فيه عن حزنهم الشديد لرحيل واحدة من أهم الفنانين في الوطن العربي.

• درة

وكتبت الفنانة درة – عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” – : “طول عمري أحب شويكار جدا وأعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية وخفة دمها، وطيبتها، أنا حزينة، على رحيلك يا سيدتي الجميلة ولن أنسى ابتسامتك العذبة وكلامك الحلو لي عندما التقيت بك .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة”.

• عمر مصطفى متولي

من جانبه، قال الفنان الشاب عمر متولي – عبر حسابه على موقع “تويتر” – : “فنانة كبيرة وعظيمة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته”، وقالت النجمة كارمن لبس: “الله يرحم الفنانة العظيمة شويكار الكل يتذكر جمالها وضحكتها .. تعازيي لأهلها ولشعب مصر على وفاتها”.

• رانيا يوسف

بينما كتبت الفنانة رانيا يوسف: “وداعًا الفنانة القدير شويكار ، إنا لله وإنا إليه راجعون”، ونشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لشويكار صحبتها بتعليق: “رحم الله الفنانة العظيمة الراقية شويكار”.

• هند صبري

أما هند صبري فقالت: “رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار التي امتعت الوطن العربي كله لأكثر من ستين عامًا بأدوارها المتنوعة والمختلفة•”.

• فتحي عبدالوهاب

ونشر النجم فتحي عبد الوهاب صورة لشويكار صحبها بتعليق : “وداعًا سيدتي الجميلة”.

• الكاتب وليد يوسف

أما الكاتب وليد يوسف، قال – عبر حسابه بموقع “فيسبوك” – : “كل يوم جزء من أحلى ذكرياتنا بيودعنا للأبد .. كل يوم بنودع جزءًا مهمًا وركنًا من أركان الفن المصري، كل يوم بنفقد ناس كانت بتتعامل بمنتهى الشياكة والتواضع والاحترام، رحم الله سناء شافع وسمير الإسكندراني والهانم شويكار، رحم الله الفن الأصيل المحترم ويعوضنا عنهم بمواهب جديدة حقيقية”.

• المخرج مجدي الهواري

بينما قال المنتج والمخرج مجدي الهواري : “طول عمري أعشق جمالها وروحها وفنها، وأنوثتها الراقية وخفة دمها، لن ننساكي كنت دائمًا أيقونة الجمال وخفة الدم، وستظل أعمالك مصدرًا للطاقة الإيجابية لنا .. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة”.

• شريف رمزي

فيما قال الفنان شريف رمزي : “وداعًا للنجمة الكبير والفنانة القديرة شويكار، حتوحشينا ومش حنعوضك أبدًا ربنا يصبر أهلك وحبايبك”.

• أحمد السقا

وكتب الفنان أحمد السقا – على صفحته – “وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك … رحيل قامة فنية كبيرة رحيلها خسارة للفن العربي”.

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• عمرو عبدالجليل

وعبر الفنان عمرو عبد الجليل عن حزنه لوفاة الفنانة شويكار، وقال : “وداعًا الفنانة الكبيرة شويكار .. فنانة من الجيل الذهبي وهتفضل عايشة بأعمالها”.

• أحمد حاتم

ونعى الفنان أحمد حاتم الفنانة القديرة شويكار، وقال – في تصريحات صحفية: “نقلت أسلوبها الخاص إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني”.

• كريم فهمي

ونشر كريم فهمي صورة الفنانة الراحلة شويكار، على صفحته الخاصة بتطبيق “انستجرام”، وعلق على الصورة ناعيًا شويكار”البقاء لله”.

• أيتن عامر

وقالت أيتن عامر: “الفنانة العظيمة شويكار في ذمة الله ، الله يرحمها ويغفر لها يارب”.

• أنغام

ونشرت النجمة أنغام صورة لشويكار – من خلال حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” – علقت عليها بقولها: “سيدتي الجميلة شويكار..إنا لله وإنا إليه راجعون.. أهم وأروع نجمات الوطن العربي هتوحشينا وباقية في القلوب”.

• محمد إمام

وقال الفنان الشاب محمد عادل إمام: “إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الفنانة الكبيرة شويكار”.

ومن المقرر أن تؤدي أسرة الفنانة الراحلة صلاة الجنازة، غدًا السبت، بعد صلاة الظهر على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر.

من أهم الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة شويكار في السينما: مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبه جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، إجازة غرام، أمريكا شيكا بيكا.

وفي المسرح قدمت: السكرتير الفني، سك على بناتك، سيدتي الجميلة، هالو دولي، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، إنها حقًا عائلة محترمة، روحية اتخطفت، أنا فين وانت فين.