تراند اليوم : شاهد.. شهيرة تكشف ما دار بينها وبين شويكار قبل 20 يوما من وفاتها

وجهت الفنانة المصرية، شهيرة، رسالة مؤثرة إلى الفنانة الراحلة، شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وشاركت زوجة الفنان محمود ياسين صورة لشويكار عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: “معنى هذا أنه لم يعد لي أحد يحبني من قلبه ويراني شيئا عظيما بعد الفنانة الراحلة شادية وبعدك، ماذا أفعل لا أستطيع أن أقاوم دموعي وأنا أكتب، من سيُسمعني أحلى كلام، من الذي “سيطبطب” علي عندما أشعر بالضيق، من سيدللني أحلى دلال وكأنني طفلة، من يقول لي “يا ست الستات”.

وكشفت شهيرة عن آخر مكالمة دارت بينها وبين شويكار قبل 20 يوما من وفاتها، فقالت: “ماذا حدث يا “شوشو”، لقد اتصلت بك من 20 يوما تقريبا، وكنت “زي الفل”، متى حدثت هذه “اللخبطة” في صحتك، لقد أخبرتيني في آخر مكالمة ألا أتأخر عليكي لأننا اتفقنا على أن أزورك، أنا تأخرت، معلش حبيبتي أنت أكثر واحدة كنت تشعرين بي وبظروفي أنا آسفة، حتى أنني لا أستطيع أن أنعاكي”.

facebook