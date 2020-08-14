تراند اليوم : نيكول سابا: “انفجار بيروت يُستغل”

اثارت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا جدلا كبيرا بمنشورها الذي اعتبرت فيه ان ​انفجار بيروت يُستغل على كل الأصعدة ومن الجميع.

وكتبت نيكول على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “انفجار بيروت عم يُستغلّْ اقسى استغلالو على كل الأصعدة ومن كل الناس مش بس سياسيين وفهمكن كفاية!!”.

الجدير ذكره ان نيكول سابا اشارت مؤخرا الى ان الإنفجار الذي وقع في بيروت مؤخرا ليس قضاء وقدر، اذ نشرت مقطع فيديو يوثّق لحظة الإنفجار على صفحتها الخاصة، وعلّقت بالقول: “ما حدا يقنعني انو هيدا انفجار عادي قضاء وقدر؟! ايه لا ما بيضحك علينا وبهالتوقيت بالذات!!”.