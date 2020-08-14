تراند اليوم : شاهد.. لقطات مذهلة لـ “هبة نور” في أحدث جلسة تصوير

خضعت الممثلة السورية ​هبة نور لجلسة تصوير جديدة، اذ نشرت صورتين لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيهما بغاية الأناقة، اذ ان هبة ارتدت فستانا مطرزا مكشوف الصدر والكتفين، مع وضعها مكياج مناسب لإطلالتها ما جعلها تبدو مميزة ومتألقة.

ونالت إطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت أكدت هبة نور لموقع الفن مؤخرا أن سوريا ولبنان شعب واحد في بلدين مهما واجه هذان البلدان من حروب ومصائب.

وقالت: “ليس غريباً من سوريا أن تقف إلى جانب لبنان في محنته، فلبنان هو الجار والشقيق والحبيب، ويسكن قلوب كل السوريين”.