تراند اليوم : هيفا وهبي ناعية شويكار: “جميلة السينما المصرية”

نعت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي الممثلة المصرية ​ شويكار اذ انها نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “جميلة السينما المصرية شويكار في ذمة الله عزائي لعائلتها ولكل محبيها إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون”.

الجدير ذكره ان شويكار في رصيدها عدد كبير من الأعمال، وكانت قررت الإعتزال بعد مشاركتها في فيلم ” كلمني شكراً”، لأنها شعرت بالغربة وسط الأجيال الجديدة، وعلى الرغم من عرض أكثر من عمل عليها ومطالبتها بتقديم سيرتها الذاتية، إلا أنها قررت ألا تخرج وتبتعد عن الأضواء.