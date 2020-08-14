تراند اليوم : الحسد والغيرة سبب في انفصال شويكار عن فؤاد المهندس

واحدة من قصص الحب الأطول والأشهر في الوسط الفني، تلك التي جمعت فؤاد المهندس و شويكار، واستمرت ما يقرب من 20 عاما، لتنتهي دون أن يصدق الجمهور ما حدث.

تلك القصة التي رحلت بطلتها عن عالمنا ظهر الجمعة عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد صراع مع المرض واختفاء طيلة سنواتها الأخيرة.

الجمهور كان شاهدا على اللحظات الأولى للحب، حينما شاركا معا في مسرحية “السكرتير الفني” ليصرح المهندس في أحد العروض بحبه لشويكار طالبا منها الزواج.