شكرا لقرائتكم بسبب شائعات الوفاة.. نقابة فناني مصر تتدخل بإجراء صارم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بسبب شائعات وفاة الفنانين التي كثرت في الآونة الأخيرة في مصر والتي طال آخرها الفنان محمود ياسين، تقدمت نقابة الممثلين المصريين، الثلاثاء، ببلاغ ضد المروجين.

ولفت البلاغ الذي يحمل رقم 32291 سنة 2020 إلى أن عددا من القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي روجوا شائعة تفيد بوفاة محمود ياسين، ما ترتب عليه تلقي أسرته عددا كبيرا من الاتصالات من أقاربهم وأصدقائهم للتأكد من خبر وفاته.

وطالب البلاغ بسرعة تحديد والقبض على المتهمين القائمين على ترويج تلك الشائعة، لما سببته من أضرار لأسرة الفنان، منوها بأن شائعة وفاته انتشرت بشكل كبير لما يتمتع به من شعبية جارفة في العالم العربي.

فيما أتى هذا الإجراء بعدما أعلنت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر شائعات وفاة زوجها.

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وقالت مستنكرة في مداخلة تلفزيونية: "قضاء الله لم يأت بعد، ماذا تريدون منا؟".

بدورها، حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الدعاء لوالدها محمود ياسين، ونشرت صورة لتنفي الشائعات.

من جانبه، وجه حفيد الفنان محمود ياسين، رسالة قوية لكل مروجي شائعات وفاة جده التي انتشرت الأحد الماضي.

عائلة محمود ياسين

حفيد الفنان يتدخل

وكتب محمود عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "كل يوم حد يكلمني يسألني عن صحة جدي، أو عن إشاعات سخيفة مش لاقي ليها مبرر، خصوصا إن جدي مبتعد عن كل حاجة الفترة اللي فاتت، علشان يرتاح مش علشان يطلع كل يوم عليه إشاعة، يا ريت اللي بيعمل كده يحس بالناس، أنا لما حد يكلمني الفجر يسألني طبيعي أقلق، والله حرام عليكوا هو بخير الحمد لله، و ياريت تخافوا من ربنا علشان هتتحاسبوا على الكلام ده".

يذكر أن الفنان محمود ياسين البالغ من العمر 80 عاما، يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، وفي رصيده أعمال كثيرة.