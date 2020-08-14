شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "أشباح أوروبا": الفيلم جاهز للعرض فى أكتوبر ومشاكله لن تؤثر على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج محمد عبد الرحمن حماقى أنه ينتظر بفارغ الصبر عرض أول أفلامه "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى تم الانتهاء من تصويره بداية العام الجارى ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا مضيفاً أنه يأمل أن يشاهد الناس الفيلم في شهر أكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور العرض السينمائية وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها.



المخرج محمد عبد الرحمن حماقى



وأوضح المخرج محمد عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية اليوم، أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، واثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق، مشيراً إلى أنه يتمنىتحقيق نجاح يوازى المجهود الكبير الذي بذل للخروج بالفيلم فى أفضل صورة.



اشباح اوروبا

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلاً من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".