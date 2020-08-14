شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يوجه رسالة إلى جمهوره تزامنا مع احتفالات الهند بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الهندى أميتاب باتشان رسالة إلى جمهوره تزامنا مع احتفالات الهند بيوم الاستقلال، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له، متمنيا السلام والازدهار والوئام.



أميتاب باتشان

وعلق الفنان أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على الصورة قائلا: "المحاربون الحقيقيون في الكفاح ضد الوباء.. تحية لكم.. وفي هذا اليوم الميمون للاستقلال، أتمنى السلام والازدهار والوئام".

وتقيم الهند الاحتفالات بيوم الاستقلال في الحصن الأحمر بنيودلهي، غدا السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة وتباعد اجتماعي جراء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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على صعيد آخر، حرص النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان، على زراعة شجرة "جولموهار" جديدة بمناسبة ذكرى ميلاد والدته، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء زراعة الشجرة.

وعلق أميتاب باتشان على الصورة قائلا: "لقد زرعت شجرة جولموهار الكبيرة عندما حصلنا على منزلنا الأول في عام 1976.. وقد أسقطته العاصفة الأخيرة.. ولكن بالأمس في عيد ميلاد والدتي في 12 أغسطس، أعدت زرع شجرة جولموهار جديدة باسمها في نفس المكان".

وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

ونشر النجم الهندي، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل "فيروس كورونا" بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذي نجح في التعافي منه مؤخرا.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".