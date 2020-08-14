شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وهالة صدقى ونور ينعين شويكار: ستعيش دائما فى قلوبنا بأعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة منى زكى، شويكار التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "اليوم فقدنا روح جميلة. واحدة من أكثر الفنانات موهبة في الوطن العربي.. إشراقة المسرح.. ستعيش دائمًا في قلوبنا بأعمالها التي لن تنسى.. نشكرك دائمًا على رسم البسمة على وجوهنا.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة".



منى زكي على انستجرام

من جانبها، قالت الفنانة هالة صدقي عبر إنستجرام: "نامت الجميلة بكل هدوء بعيدا عن أى ضوضاء، رحلت وتركت لنا تراثا نتعلم منه، آخر تكريم لي في مهرجان شارم الشيخ تم إهدائي بي لها، الله يرحمها، حقيقي شهر حزين".



هالة صدقى تنعي شويكار عبر انستجرام

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في سياق متصل، نعت الفنانة اللبنانية نور، شويكار، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "فقدنا اليوم فنانة من أرقى وأجمل فنانات السينما والمسرح الفنانة شويكار.. ربنا يرحمها".

ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على إثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية (من أب تركى وأم شركسية)، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة .

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيت ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).