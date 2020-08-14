شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال بصحبة نهال عنبر فى آخر تكريم للراحلة شويكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة قوية وطيدة ربطت بين الراحلة شويكار والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، ومن حوالى فترة كبيرة زارها في منزلها بصحبة الفنانة نهال عنبر، وقام بتكريمها نظرا للمشوار الفنى الكبير الذى قدمته فى حياتها من أعمال مختلفة سينما ودراما ومسرح.



شويكار والاب بطرس ونهال عنبر



شويكار والاب بطرس دانيال

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وكانت الفنانة شويكار توفيت عصر اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، تاركة خلفها إرثا فنيا عظيما، لا سيما فى أدوار الكوميديا بالمسرح العربى.

ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار فى المرارة نقلت على إثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد الفنانة شويكار أيقونة من أيقونات الفن المصرى وفنانة شاملة كانت تمثل وتغنى وتقدم الاستعراضات فى المسرح والسينما، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهى مصرية ذات جذور تركية (من أب تركى وأم شركسية)، ولدت فى مدينة الإسكندرية، وبدأت فى خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة فى الأعمال التى شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا فى المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

من أفلامها (أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التى قامت ببطولتها: (أنا وهو وهى، حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، أنا فين وإنتى فين)، ومنذ مطلع السبعينيات ركزت أكثر على العمل السينمائى، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التليفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتى، بنت من شبرا، كلام رجالة).