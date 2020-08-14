10 فنانين يودعون شويكار بكلمات مؤثرة.. ماذا كتبوا؟

رغم غيابها عن الكاميرا منذ فترة طويلة، ترك نبأ رحيل الفنانة المصرية شويكار مسحة حزن ظهرت على حسابات الفنانين في مواقع التواصل الاجتماعي.

غابت السيدة الجميلة عن عالمنا، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع مع المرض، ونرصد في السطور التالية ما كتبه 10 فنانين عن شويكار.





ونشرت الفنانة شريهان صورة لشويكار عبر حسابها على "أنستقرام" وأرفقتها بتعليق: "عزائي إلى ابنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها.. عزائي إلى المسرح والسينما والتليفزيون.. عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه.. عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعة، ربي يصبرنا جميعاً".





ونعتها النجمة منة شلبي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "أنعى بخالص الحزن والأسى سيدتي الجميلة العظيمة شويكار.. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت روحك وإليها السلام، ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا.. أسالكم الفاتحة".





وعبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن حزنها قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمها، من أجمل وأرقى نجمات السينما والمسرح وإنسانة عظيمة.. نسألكم الدعاء والفاتحة لشويكار".





كما نشر الفنان محمد هنيدي صورة لشويكار عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "رمز من رموز البهجة والجمال والسعادة، وداعا سيدتي الجميلة شويكار".





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وكتبت عنها الفنانة صابرين: "وداعاً سيدتي الجميلة. الرجاء ادعوا لها"، كما نعتها النجمة سوسن بدر قائلة: "وداعاً شويكار".





ونشر المطرب محمد فؤاد صورة الفنانة الراحلة على "أنستقرام"، وعلق: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ننعى ببالغ الحزن وفاة الإنسانة الغالية علينا و على كل مصر والوطن العربي.. الراقية الجميلة شويكار.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".





كما نعاها كل من نادية الجندي ومحمد ممدوح ومحمد فراج ونهال عنبر وأحمد الفيشاوي وآخرون.

ولدت شويكار في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 بمحافظة الإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.





وعملت في بداية حياتها في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.





تزوجت شويكار من المحاسب حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك.



