حسن شاكوش: أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "شاكوش"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لم يحي أى حفلات، ولكنه غنى خلال المصيف مع أصدقائه، من خلال تشغيل أغنية جديدة 100 حساب مع النجم أحمد سعد على طريقة "دي جي" وأن هذا ليس حفلا.
وكان حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، قال إن النقابة برئاسة الفنان هانى شاكر، حررت محضرا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإقامته حفلا بالساحل الشمالى بدون ترخيص، إذ أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة فى قرار سابق لها.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحضر تضمن عدم اتباع شاكوش والمكان الذى أقيم فيه الحفل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بنسبة 25% من سعة المكان، ما يعد مخالفة ثانية تضاف للأولى.
من ناحية أخرى، يحيى حسن شاكوش 6 حفلات غنائية خلال الشهر الحالى فى تونس بداية من يوم 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه منها "100 حساب" الدويتو الأخير الذى جمعه بالمطرب أحمد سعد وحقق نسب مشاهدة عالية تخطت الـ 5 ملايين وأغنية "بنت الجيران" وغيرها، وتعاون مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع النجم أحمد سعد فى دويتو أغنية "100 حساب" مؤخرا، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.
وتقول كلمات الاغنية: "أنا وسط ناسى بيتعملى ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..فى أى حتة معروفين من غير دليل".
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