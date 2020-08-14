شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب الشعبي حسن شاكوش أنه لم يخالف قرارات نقابة المهن الموسيقية، موضحاً أنه كان يجلس في أحد الكافيهات في مارينا مع أصدقائه يقضى إجازة الصيف، وأنه ممنوع من الغناء، ويحترم رأي النقابة ولم يخترقه منذ 15 فبراير الماضي، معلقاً: "عن نفسى أنا أكتر واحد ملتزم بقرارات نقابة الموسيقيين".

وأضاف "شاكوش"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لم يحي أى حفلات، ولكنه غنى خلال المصيف مع أصدقائه، من خلال تشغيل أغنية جديدة 100 حساب مع النجم أحمد سعد على طريقة "دي جي" وأن هذا ليس حفلا.

وكان حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، قال إن النقابة برئاسة الفنان هانى شاكر، حررت محضرا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإقامته حفلا بالساحل الشمالى بدون ترخيص، إذ أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة فى قرار سابق لها. وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحضر تضمن عدم اتباع شاكوش والمكان الذى أقيم فيه الحفل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بنسبة 25% من سعة المكان، ما يعد مخالفة ثانية تضاف للأولى. Advertisements