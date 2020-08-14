شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سيروس تتحدث عن الجنس فى حياتها ومتى فقدت عذريتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا أنها كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما فقدت عذريتها مع النجم ليام هيمسورث الذى تزوجها بعد ذلك وحدث بينهما طلاق.

وظهرت مايلى فى برومو الحلقة الجديدة من Call Her Daddy وجاء ففيه كشفها عن موعد فقدانها عذريتها بعدما جمعتها علاقة مع ليام.

مايلي وليام تزوجا في ديسمبر 2019، لكنهما انفصلا بعد سبعة أشهر فقط، وارتبط مايلي بكودي سيمبسون بعدها، بينما عاش ليام قصة حب قوية مع جابريلا بروكس، ووفقا لتقارير نشرت وقتها جاء فيها أن أوراق طلاق مايلي وليام البالغ من العمر تم توقيعها من قبل القاضى، وفقا للوثائق في 22 فبراير الماضي.

يذكر أن الثنائي مايلي سايروس وليام هيمسورث كشفا انفصالهما شهر أغسطس الماضي ، بينما قررا أن يقوما بإجراءات الطلاق رسميا في شهر ديسمبر الماضي، وخلال فترة زواج النجمين التى استمرت لعدة أشهر لم ينجبا، وبمجرد الإعلان عن الانفصال فاجأت مايلي العالم بتركيزها علي الاحتفاظ بالحيوانات الاليفة التي كان النجمين يقوما بتربيتها.