شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمو بيكا يغنيان فى الساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".

ونشر عمرو كمال فيديو آخر، وعلق قائلا: "الحمد لله على حب الناس فى كل مكان"، وأضاف على فيديو آخر: "الدنيا حلوة فى الساحل".

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يشار إلى أن الفنان الشاب عمر كمال ظهر مع الراقصة جوهرة في فيديو جديد يقومان فيه بغناء أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا، فبدأ هو الغناء بمقطع "كلمة حلوة وكلمتين" لترد هى حلوة يا بلدي وتابع هو "غنوة حلوة وغنوتين"، فأكملت هي:"حلوة يا بلدي" إلى نهاية الفيديو.

وكان عمر كمال قد نشر فيديو له مع حمو بيكا، تضمن نقاشا بين الثنائي حول مدة عمل كل منهم فى أي "أوردر" ليقول عمر كمال إنه يغني طوال 45 دقيقة في حين رفض بيكا ما يقوله كمال بحجة أن "مفيش كدة وإن الغناء يصل لساعة إلا ربع"، قبل أن يجيب على سؤال عمر كمال "الساعة كام دقيقة"، بقوله: "ما اعرفش".