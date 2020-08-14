وداعا شويكار.. ورحلت سيدتى الجميلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة شويكار عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض، وما لا يعرفه الكثيرون عنها أنها عاشت ظروف أسرية صعبة بعدما أصبحت أرملة وهى فى سن الـ 18 عامًا فقط واضطرت للعمل والدراسة وتربية ابنتها فى نفس الوقت، ثم انطلقت بعد ذلك فى عالم الفن وشكلت ثنائى ناجح مع فؤاد المهندس وتزوجا لمدة 20 عامًا قبل أن ينفصلان.. وداعًا سيدتى الجميلة.

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