شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر بملابس زوجها فى أحدث ظهور لها.. ومحمد سامى: أحبك حينما ترتدين قميصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة مي عمر في صورة جديدة لها وهي ترتدي قميص زوجها المخرج محمد سامي الذي شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورتها، معلقا عليها: "أحبك حينما ترتدين قميصى"، حيث لاقت الصورة إعجاب الآلاف بين المتابعين.



مى عمر

وارتدت الفنانة مي عمر قميص زوجها المخرج محمد سامي، حيث ظهرت وهي جالسة على الأريكة مرتدية قميصه، فيما انهالت التعليقات والإعجابات على الصورة التي نشرها المخرج محمد سامي.



مي عمر

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على صعيد آخر، تبدأ الفنانة مى عمر وأبطال مسلسلها الجديد "لؤلؤ" تصوير أول مشاهد العمل يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس، حيث تم تأجيل انطلاق لعمل أسبوعاً لحين الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بالعمل، حيث كان مقررا البدء فى أول المشاهد أول أمس السبت فى الديكور الأول للمسلسل.

وبدوره انتهى مخرج العمل محمد عبد السلام من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التى سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مى عمر من البروفات التى أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة أنها تظهر فى الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.