شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد مع كريم عبد العزيز وشيكو وشريف رمزى فى الساحل.. الناس الرايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النجوم يحرصون على الاستمتاع بأجواء الصيف مثلما يظهر خلال الصور الذى ينشرونها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً مع عدد من الفنانين مثل هشام ماجد وشيكو وكريم محمود عبد العزيز والمخرج كريم السبكي بالإضافة إلى الفنان شريف رمزي، حيث ظهروا معاً في أكثر من صورة نشرها هؤلاء الفنانين على السوشيال ميديا.

وعلق شيكو على صورة بكتابة: "2 هشام و2 كريم، وحوش في البحر"، بينما كتب هشام ماجد تعليقاً على صورة أخرى: "الناس الرايقة".

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هشام ماجد