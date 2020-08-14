هشام ماجد مع كريم عبد العزيز وشيكو وشريف رمزى فى الساحل.. الناس الرايقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النجوم يحرصون على الاستمتاع بأجواء الصيف مثلما يظهر خلال الصور الذى ينشرونها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً مع عدد من الفنانين مثل هشام ماجد وشيكو وكريم محمود عبد العزيز والمخرج كريم السبكي بالإضافة إلى الفنان شريف رمزي، حيث ظهروا معاً في أكثر من صورة نشرها هؤلاء الفنانين على السوشيال ميديا.
وعلق شيكو على صورة بكتابة: "2 هشام و2 كريم، وحوش في البحر"، بينما كتب هشام ماجد تعليقاً على صورة أخرى: "الناس الرايقة".
هشام ماجد
ويستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التونى.
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