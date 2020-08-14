فن ومشاهير

هشام ماجد مع كريم عبد العزيز وشيكو وشريف رمزى فى الساحل.. الناس الرايقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد مع كريم عبد العزيز وشيكو وشريف رمزى فى الساحل.. الناس الرايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النجوم يحرصون على الاستمتاع بأجواء الصيف مثلما يظهر خلال الصور الذى ينشرونها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً مع عدد من الفنانين مثل هشام ماجد وشيكو وكريم محمود عبد العزيز والمخرج كريم السبكي بالإضافة إلى الفنان شريف رمزي، حيث ظهروا معاً في أكثر من صورة نشرها هؤلاء الفنانين على السوشيال ميديا.

وعلق شيكو على صورة بكتابة: "2 هشام و2 كريم، وحوش في البحر"، بينما كتب هشام ماجد تعليقاً على صورة أخرى: "الناس الرايقة".

 

Advertisements
هشام ماجد
هشام ماجد

 

هشام
 
وكان الفنان هشام ماجد شارك متابعيه فى وقت سابق بصورة استرجع فيها ذكرياته مع الصيف قبل ، حيث ظهر في الصورة مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى شريف رمزي، والمخرج معتز التوني والفنان شيكو وحسام الحسيني، حيث ظهروا معاً خلال الصورة الذى حرص على أن يؤكد على متابعيه أنها من صيف السنة اللى فاتت وليس صيف السنة دي حينما كتب: "ده الصيف بتاع السنة اللي فاتت.. لا مش السنا دي دا السنة اللى فاتت"، هذا وحرص النجم آسر ياسين على التعليق على الصورة بكتابة: "فين حمو بيكا؟".

ويستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التونى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد مع كريم عبد العزيز وشيكو وشريف رمزى فى الساحل.. الناس الرايقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا